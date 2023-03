Segunda fase do Parque da Ribeira da Archeira inaugurada esta terça-feira

Um ano depois de ter sido inaugurada a primeira fase do Parque Urbano da Ribeira da Archeira, desde a Quinta do Passal até à EB 2,3 de Valbom, Gondomar, é esta terça-feira estreado o percurso da segunda fase, unindo a cota baixa à cota alta do concelho, até ao relvado do Pavilhão Multiúsos.

É precisamente daí que esta terça-feira, a partir das 10 horas, um grupo com 600 seniores parte para uma caminhada, fazendo todo o trajeto do equipamento até à marginal.

Com o percurso de 3,2 quilómetros do Parque Urbano da Ribeira da Archeira (cujo investimento foi na ordem dos três milhões de euros, com a expropriação de terrenos) fica "fechado o anel" de cerca de 20 quilómetros de passadiços, referiu o presidente da Câmara, Marco Martins.