Seis carros incendiados em Gondomar durante a madrugada

O concelho de Gondomar viveu uma madrugada agitada, devido a vários atos de vandalismo. Seis carros foram incendiados e outros ficaram com vidros partidos, o que causou um grande sobressalto à população. Tudo aconteceu nas freguesias de Baguim do Monte e Rio Tinto, em pouco mais de uma hora. O caso seguiu para a Polícia Judiciária.

O primeiro caso de fogo posto aconteceu no conjunto habitacional das Areias, em Rio Tinto, e os restantes passaram-se em Baguim do Monte. Segundo fontes contactadas pelo JN, três dos carros arderam por completo e os outros ficaram parcialmente destruídos. Houve ainda danos em, pelo menos, mais dois veículos estacionados na via pública.

Marco Martins, presidente da Câmara e elemento dos Bombeiros Voluntários de Areosa-Rio Tinto, estava de piquete durante a madrugada e participou nas operações de combate às chamas. Ao JN, contou que os atos de vandalismo aconteceram entre as 3.40 e as 4.50 horas e que, no caso de Baguim do Monte, os carros incendiados estariam "a uma distância de 500 metros entre si".

Quando bombeiros e PSP se aperceberam de que havia uma sequência de ocorrências, a vigilância foi reforçada, com o intuito de dissuadir os vândalos. Ainda assim, três dos carros ficaram completamente destruídos, enquanto os outros três arderam em parte, "mas ficaram com danos muito significativos", disse Marco Martins ao JN.

O autarca confessou que, em 30 anos como bombeiro, nunca tinha assistido a tantos incêndios seguidos, com os meios de combate ao fogo a sair do quartel "quase em simultâneo". Acrescentou que não houve feridos, mas a destruição e a violência dos acontecimentos causaram "sobressalto aos moradores".

Segundo fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP, o processo foi enviado para a Polícia Judiciária.