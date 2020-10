"Situação grave" em Gondomar obriga a fechar cemitérios e parques infantis

Alfredo Teixeira Hoje às 13:25 Facebook

Tolerância zero estende-se aos estabelecimentos comerciais que serão encerrados coercivamente caso reincidam nas infrações.

O concelho de Gondomar regista 518 casos ativos de covid-19 e mais de mil pessoas encontram-se em casa em vigilância, confinadas e a receber medicação. Uma situação bem pior da registada em maio e que, de acordo com o presidente da Câmara de Gondomar, levou agora a "um agravamento das medidas".

Marco Martins reuniu esta sexta-feira de manhã com as forças que integram a Proteção Civil local e, entre as medidas encontradas para travar o avanço da pandemia neste concelho, um dos mais populosos do Grande Porto, está o encerramento dos 25 cemitérios, entre o dia 30 de outubro e 2 de novembro.

Todos os parques infantis, cerca de 70, serão também selados e, já a partir de hoje, GNR e PSP, estarão no terreno a fiscalizar os todos os espaços comerciais. Cafés, restaurantes, super e hipermercados.

"Quem reincidir na infração, de funcionar para além das horas definidas ou por desrespeito da lotação máxima permitida, será alvo de encerramento coercivo", explica o autarca.

A partir de agora, também todos os espaços verdes e passadiços serão fiscalizados e várias campanhas de sensibilização vão ser realizadas na rua, alertando a população para a importância do uso de máscara, de desinfetante para as mãos e de se manter o distanciamento social.

Também o cumprimento das regras nos transportes públicos estará sob vigilância das autoridades.

"Penso que as pessoas estão preocupadas e que irão acatar as recomendações", salientou Marco Martins. O número de casos ativos em Gondomar duplicou em apenas três dias, existindo 20 turmas de escolas do concelho com casos covid-19.