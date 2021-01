Surto em lar de Baguim do Monte com 21 infetados

Hoje às 19:31 Facebook

Quinze idosos e seis funcionários de um lar de Baguim do Monte, no concelho de Gondomar estão infetados com Covid-19.

Segundo fonte do JN, os outros utentes e restantes funcionários do lar de idosos do Centro Social e Paroquial de Baguim do Monte, num total de cerca de três dezenas pessoas, serão separados ainda hoje e isolados e transferidos, como determina a DGS, para uma unidade de retaguarda, na circunstância a Pousada da Juventude do Porto.

Como o lar não tem condições logísticas para proceder à transferência, a operação será articulada entre a Câmara Municipal de Gondomar, a Proteção Civil e as autoridades sanitárias. Será executada por corporações de bombeiros do município, a partir das 20.30 horas desta segunda-feira.