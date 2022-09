Travessa Heróis da Pátria em Rio Tinto cortada ao trânsito

JN Hoje às 20:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Travessa Heróis da Pátria, em Rio Tinto, Gondomar, está cortada ao trânsito devido a um buraco que foi provocado pela rotura de uma conduta de água. A reparação deverá ser feita na manhã desta quarta-feira.

O pavimento foi cedendo ao longo do dia, até que a via se tornou intransitável ao final da tarde desta terça-feira. Segundo informações recolhidas pelo JN junto de elementos da Proteção Civil de Gondomar e da Unidade Local de Proteção Civil de Rio Tinto, o trânsito foi cortado pelas 17.30 horas.

O buraco, mesmo no meio da via, tem cerca de dois metros de diâmetro.

As mesmas fontes referiram que o aluimento ficou a dever-se a uma avaria numa conduta elevatória de abastecimento de água, conduta essa que vai do Porto a Pedrouços, no concelho da Maia. A estrutura acabou por romper, mas, uma vez que faz a ligação entre depósitos, não se prevê cortes no abastecimento à população.

Além da Proteção Civil, também a empresa municipal Águas do Porto esteve no local, para instalar barreiras de proteção.