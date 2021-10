Um anel de 20 quilómetros para caminhar na natureza em Gondomar

Marta Neves Hoje às 10:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Parque Urbano da Archeira, em Gondomar, fica pronto até ao verão. Câmara de Gondomar prepara-se para lançar empreitada de prolongamento do Polis ainda durante este ano.

Fica pronto até ao final do ano a primeira parte do corredor pedestre do Parque Urbano da Ribeira da Archeira, desde a Quinta do Passal até à EB 2,3 de Valbom, com bebedouros, iluminação inteligente, relvados e zonas de descanso. A expectativa do Município é que a obra, fruto de um investimento total a rondar os 2,3 milhões de euros, fique concluída até ao próximo verão. Até ao final deste ano será lançado o concurso para o prolongamento do Polis para montante (em mais 3,5 quilómetros), fazendo estender o projeto de Gramido até Marecos, em Valbom. Uma obra que ficará por 4,5 milhões de euros, "inteiramente financiados pelo Município", destacou Marco Martins.

Com a empreitada de 3,2 quilómetros no Parque da Ribeira da Archeira fica "fechado o anel" de cerca de 20 quilómetros de percursos pedestres, em que o público pode fazer, caminhando "pelo Parque Urbano de Fânzeres, pelo de Baguim do Monte, pelo de Rio Tinto até ao Porto, passando ainda por Valbom, e S. Cosme", descreveu o presidente Marco Martins, salientando que uma das mais-valias "é a possibilidade do percurso unir a cota alta à cota baixa do concelho".