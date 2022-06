Alfredo Teixeira Hoje às 09:37 Facebook

Três corporações de bombeiros estão a combater um incêndio, na manhã desta quinta-feira, na Rua das Quintas, na Foz do Sousa, em Gondomar. A caminho do local vai um meio aéreo.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS) o fogo ocorre numa zona de mato e no local estão os Bombeiros de Valbom, S. Pedro da Cova e Valongo.