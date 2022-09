Jovem universitária morre num choque frontal em Gondomar

Alfredo Teixeira Hoje às 09:34, atualizado às 10:17 Facebook

Um choque frontal entre uma carrinha de caixa aberta e um carro causou, na manhã desta segunda-feira, em Gondomar, a morte a uma jovem universitária de 20 anos, ferimentos graves numa pessoa e quatro feridos ligeiros.

A vítima mortal, natural de Baguim do Monte, seguia no lugar do passageiro com uma amiga, quando se deu a colisão com a carrinha de caixa aberta, que seguia com trabalhadores da construção civil.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Gondomar, o alerta foi dado pelas 8.30 horas e o acidente ocorreu na Rua Alvarinho Santos, na zona industrial.