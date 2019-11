JN Hoje às 21:33 Facebook

Um despiste de carro, este domingo à noite, na A43, em Gondomar, próximo da saída para Braga/Vila Real, causou um morto e um ferido grave.

A vítima mortal é masculina e residia em Gondomar. A outra pessoa acidentada, do sexo feminino e com ferimentos graves, foi levada para o Hospital de Santo António, no Porto.

O carro embateu contra uma placa de sinalização.

Vários meios foram mobilizados para o local.