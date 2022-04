Universidade do Porto tira dúvidas a alunos do secundário

Lara Torrado Hoje às 15:30 Facebook

Depois de uma edição cancelada e outra online, a Mostra da Universidade do Porto regressou. Entre esta quinta-feira e domingo, os alunos do ensino básico e secundário poderão encontrar informações sobre os diversos cursos das faculdades que englobam a Universidade do Porto (UP). O Pavilhão Multiusos de Gondomar foi o local eleito para a 19.ª edição do evento.

Durante quatro dias, 14 faculdades estarão distribuídas ao longo do Pavilhão Multiusos de Gondomar com a finalidade de "dar a conhecer a oferta formativa da Universidade e demonstrar o lado mais divertido do conhecimento científico", mencionou, esta quinta-feira, o reitor da UP, António de Sousa Pereira, na inauguração da mostra.

Estão inscritas cerca de 60 escolas que, durante os próximos dias, irão marcar a sua presença na iniciativa. Esperam-se mais de sete mil estudantes e à sua disposição estarão cerca de 52 cursos de licenciatura e mestrado integrado na Universidade do Porto.