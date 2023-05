Vencedores do Festival da Lampreia foram premiados

JN Hoje às 23:36 Facebook

Foram entregues, esta segunda-feira, os prémios aos vencedores do Festival da Lampreia, em Gondomar. O festival, que vai na 31.ª edição, contou com a participação de mais de uma dezena de restaurantes e do júri fez parte o chef Hélio Loureiro.

O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, e o responsável pelo Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, estiveram na entregue dos prémios, que registou, também, a presença do humorista Fernando Rocha, o embaixador deste ano do certame gastronómico.

A lista de premiados com o Certificado de Ouro foi a seguinte: Cantinho das Manas, Casa Lindo, O Cardeal, Ponte do Freixo, Campidouro, Figurino do Douro e Madureira's Vera Cruz (na modalidade confeção inovadora).

Foram galardoados com o Certificado de Prata: Clube dos Caçadores, Dom Vicente, Beef Douro, Bom Retiro, Choupal dos Melros (na modalidade confeção inovadora) e Rei da Tasca (na modalidade confeção inovadora).

Para O Fórum foi o Certificado de Bronze.