Vendedores estão contra mudança da feira de S. Cosme

Os vendedores da feira de S. Cosme, em Gondomar, estão contra a mudança para o Parque dos Castanheiros.

Esta quinta-feira foi a última vez que os vendedores da feira semanal de S. Cosme, no centro de Gondomar, fizeram negócio neste recinto.

Na próxima semana, os comerciantes já vão estar de bancas montadas no Parque dos Castanheiros, junto ao pavilhão Multiúsos. Esta já era a alternativa quando, por altura das três semanas das festas do concelho, eram colocados os divertimentos no recinto da feira.