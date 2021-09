Vereador de Rui Moreira apoia candidata do PS a junta em Gondomar

Marta Neves Hoje às 14:38 Facebook

Fernando Paulo, vereador da Ação Social da Câmara do Porto e candidato a novo mandato nas próximas autárquicas pelo movimento independente de Rui Moreira, é o presidente da comissão de honra da candidatura de Sofia Martins, pelo PS, à União de freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova, em Gondomar.

No dia em que a candidatura de Sofia Martins foi apresentada, o próprio Fernando Paulo fez uma "declaração de princípio", explicando que não é "militante do PS" e que deixou a "política ativa em Gondomar depois de cumprir seis mandatos: um na Junta de Fânzeres e cinco na Câmara de Gondomar", os três primeiros pelo PSD, com Valentim Loureiro à frente da Autarquia.

Por não ter "filiação partidária há 18 anos", o vereador de Rui Moreira sente-se, por isso, "perfeitamente à vontade" para em cada ato eleitoral apoiar quem considera "estar em melhores condições de cumprir a função".

O PS de Marco Martins, candidato socialista a um terceiro mandato na Câmara de Gondomar, agradece o apoio da figura de peso do concelho, uma vez que ambiciona é conseguir "roubar" esta união de freguesias à CDU e, assim, alcançar o pleno das juntas.

Em 2017, Sofia Martins, licenciada em economia, já havia sido a escolha de Marco Martins. Ou não fosse ela filha de um antigo presidente da Junta de Fânzeres. Mas a CDU voltou a ganhar. Sofia Martins já tinha sido vereadora do PSD, mas desvinculou-se do partido em 2016.

Um ano antes (em 2016), Sofia tinha-se desfiliado do PSD, passando a exercer o mandato de vereadora como independente. Na altura, assumia funções no Executivo com Maria João Marinho e Rui Quelhas.

Desde 2011 era tesoureira distrital do PSD Porto, mantendo igualmente o cargo de vereadora substituta e deputada da Assembleia municipal, entre 2009 e 2013.