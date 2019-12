Vive numa casa sem luz nem água há vários meses

Ana Sofia Rocha Hoje às 13:55 Facebook

É a vizinhança que ajuda José Henrique a sobreviver no bairro de Baguim do Monte. Câmara de Gondomar diz que já tomou as diligências possíveis.

O frio, a escuridão e a solidão embalam as noites de inverno de José Henrique, 52 anos, há largos meses. Vive num T3, num dos blocos do bairro de Baguim do Monte, em Gondomar, sem mobília, sem água e sem luz. Ele e um cão, também deixado para trás, ao abandono. São a companhia um do outro. Entregue às mazelas de um AVC que o deixaram inválido e às dívidas, fruto de uma desavença familiar, José sobrevive com a ajuda de algumas vizinhas que lhe dão comida e roupa, como se de família se tratasse.

"Sou só eu e o cão nesta casa vazia", conta José, sentado nos degraus da entrada do prédio, onde há luz e onde pode dar descanso às pernas que tremem quando se lhes pede para fazerem a sua função. Dentro de casa, há graves problemas de infiltrações, estando as paredes cobertas de humidade.

