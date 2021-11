Autarca de Lousada eleito Presidente da CIM do Tâmega e Sousa

António Orlando Hoje às 19:04 Facebook

O Presidente da Câmara Municipal de Lousada, Pedro Machado, é o novo Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa).

A eleição decorreu esta manhã, dia 4, na sede da CIM do Tâmega e Sousa, após a reunião de instalação do Conselho Intermunicipal para o mandato 2021-2025. Na mesma reunião foi ainda aprovada a continuidade de Telmo Pinto como Primeiro-Secretário da instituição. Esta última proposta será ainda submetida a votação na reunião da Assembleia Intermunicipal da CIM do Tâmega e Sousa.

Pedro Machado, eleito por unanimidade pelos 11 Presidentes de Câmara do Tâmega e Sousa, será acompanhado na presidência do Conselho Intermunicipal pelo Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, José Peixoto Lima, e pela Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, Cristina Vieira, que ocuparão os cargos de Vice-Presidentes.

O novo Presidente do Conselho Intermunicipal assumiu como missão para o mandato 2021-2025 "capitalizar os recursos financeiros disponíveis do Portugal 2020, do PRR e do Portugal 2030 e reivindicar uma atenção especial para as fragilidades da região, num esforço conjunto para alavancar o desenvolvimento socioeconómico e a coesão territorial" do Tâmega e Sousa.

O Conselho Intermunicipal instalado é constituído pelos Presidentes das Câmaras Municipais dos 11 municípios que integram a CIM do Tâmega e Sousa: José Luís Gaspar (Amarante), Paulo Pereira (Baião), José Rocha (Castelo de Paiva, José Peixoto Lima (Celorico de Basto), Armando

Mourisco (Cinfães), Nuno Fonseca (Felgueiras), Pedro Machado (Lousada), Cristina Vieira (Marco de Canaveses) Humberto Brito (Paços de Ferreira), Antonino de Sousa (Penafiel), e Manuel Garcez Trindade (Resende).