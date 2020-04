Bombeiro de Lousada infetado e outros dez em quarentena

Fernanda Pinto Hoje às 14:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bombeiro da corporação de Lousada está infetado com Covid-19. Dez colegas que trabalhavam na mesma equipa foram colocados em quarentena por prevenção, apesar de não apresentarem sintomas.

Os Bombeiros de Lousada já tinham registado mais situações de isolamento de efetivos que estiveram em contacto com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, mas até agora nenhum tinha sido dado como positivo para esta doença.

Segundo o comandante da corporação, José Carlos Aires, o bombeiro, jovem, teve sintomas rápidos, sobretudo febre alta. "Como tinha a mulher grávida foi fazer o teste e deu positivo", explica. Está em casa, em isolamento, e estável. Os dez colegas que estiveram de serviço ao mesmo tempo, sete funcionários e três voluntários, foram também colocados em quarentena. Para já ainda não foram testados à Covid-19, nem apresentam sintomas. Segundo a autarquia lousadense, já está articulada com a autoridade de saúde local a realização dos testes.

"Perante o nosso plano de contingência temos dois grupos que se vão revezando alternadamente, caso houvesse contágio. Agora o outro grupo de trabalho vai estar mais sobrecarregado e manter-se mais tempo em serviço", admite o comandante, lembrando que, apesar de um efetivo mais limitado, contam com o apoio de voluntários para complementar as necessidades do socorro.

"Já tivemos sete casos de isolamento devido a suspeitas, mas até agora tinham sido todos negativos", refere José Carlos Aires.

Em Lousada há, segundo dados da Direção-Geral da Saúde, 174 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O concelho foi também dos primeiros a registar casos de recuperação. Há, pelo menos, duas vítimas mortais a lamentar.