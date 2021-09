Bombeiros resgatam homem que caiu em poço com 30 metros em Lousada

Mónica Ferreira Hoje às 15:18 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Lousada resgataram um homem que caiu a um poço de água com cerca de 30 metros de profundidade, em Meinedo, Lousada.

São desconhecidas as circunstâncias em que o homem caiu ao poço, junto ao campo de futebol do Romariz, em Meinedo.

Quando os Bombeiros chegaram ao local, encontraram o homem à superfície da água, já no limite das forças, apoiado nas cordas que seguram a bomba da água e apoiado pelas pernas e pés no muro do poço. A vítima foi retirada com sucesso do fundo do poço, com ferimentos ligeiros e uma fratura exposta num dos membros inferiores.

No local do incidente estiveram oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Lousada, apoiados por três viaturas, assim como uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Guimarães e a GNR de Lousada.