Colisão entre carro e mota faz um morto em Lousada

Mónica Ferreira Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre um carro e uma mota fez, esta segunda-feira, um morto em Lustosa, Lousada.

A vítima mortal, funcionário da SUMA, tem 50 anos e deixa dois filhos, um deles menor. Tinha saído do local de trabalho e dirigia-se a casa.

O acidente aconteceu na variante que liga Lustosa a Lousada, a poucos metros da casa vítima, na freguesia da Ordem. O automóvel colidiu com a mota, projetando a vítima que foi encontrada em zona de mato, a cerca de 200 metros do local do acidente.

O condutor do ligeiro, um jovem de 20 anos, sofreu ferimentos ligeiros e a sua viatura foi consumida por um incêndio que deflagrou após o choque. No local estiveram os Bombeiros de Lousada, a VMER do Hospital de São João e elementos da GNR de Lousada e Freamunde.