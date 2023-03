Conheceram-se por carta e agora são "avós e netos"

Projeto em Lousada com 114 participantes visa aproximar gerações e educar para o ambiente.

Foi com base no poder das palavras que as relações se começaram a formar. Crianças, jovens e seniores de Lousada estão a trocar cartas num projeto-piloto que quer unir gerações e promover a consciência ambiental, o "BioCarta".

Ao todo, 114 participantes, dos movimentos e universidade sénior e da Escola Secundária de Lustosa, têm partilhado conhecimentos, histórias, perguntas e perspectivas sobre a natureza, o ambiente e as tradições .