Deslizamento de terras destrói carro com condutora no interior em Lousada

O desabamento de um muro, na sequência das fortes chuvas que se fizeram sentir na tarde desta quarta-feira, provocou um ferido ligeiro e destruiu um carro, na freguesia da Ordem, em Lousada.

Ao que o JN apurou, a proprietária do veículo e da habitação, uma mulher de 57 anos, estava a sair de casa, quando se deu o aluimento das terras, que deixaram o carro quase completamente soterrado, com a mulher no interior.

Com a intervenção dos Bombeiros Voluntários de Lousada e de uma máquina da Câmara Municipal de Lousada, a mulher foi retirada do interior do carro, sofrendo apenas ferimentos ligeiros e dispensando tratamento hospitalar.