Despiste automóvel causa um morto e dois feridos em Lousada

Um homem, com cerca de 30 anos, morreu na sequência de um despiste ocorrido na tarde desta segunda-feira, na A42, em Lousada. Do acidente resultou ainda um ferido grave e um leve.

O acidente ocorreu perto das 14 horas, na A42, em Nevogilde, na via que liga os concelhos de Lousada e Paços de Ferreira, quando uma viatura ligeira entrou em despiste, embatendo violentamente contra os "rails" de proteção.

Na viatura seguiam três ocupantes sendo que um deles não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Para o local do acidente foram mobilizados 30 elementos dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e Lousada e Cruz Vermelha de Frazão, apoiados por 11 viaturas. As vítimas foram assistidas no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. Os feridos foram transportados para o Hospital.