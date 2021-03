Despiste de carro contra poste faz cinco feridos, dois com gravidade

Mónica Ferreira Hoje às 01:54 Facebook

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência de um despiste automóvel que ocorreu ao fim da noite de domingo, na freguesia de Aveleda, no concelho de Lousada. Na viatura seguiam mais três ocupantes que sofreram ferimentos ligeiros.

Ao que o JN apurou, a viatura entrou em despiste não Rua Central Jogo da Bola, embatendo violentamente contra um poste de iluminação.

Dois dos ocupantes ficaram encarcerados e sofreram ferimentos graves. Depois de retirados do interior da viatura, foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Lousada e pelas equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e do São João.

Um dos feridos graves foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, e o outro para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.