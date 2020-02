Dezenas exigem mais segurança na EN 106 após morte de jovem de 17 anos

Mónica Ferreira Hoje às 15:18 Facebook

Dezenas de pessoas organizam este sábado uma manifestação junto à Escola Básica 2/3 de Lustosa, em Lousada. Os manifestantes exigem colocação de lombas e reativação de semáforos na Estrada Nacional 106, entre Vizela e Lousada, depois do atropelamento de duas jovens de 17 anos, esta terça-feira. Uma delas faleceu no Hospital S. João, no Porto.

"Nós queremos lombas" foi uma das frases entoadas no protesto deste sábado à tarde, em Lousada. Dezenas de pessoas reclamam a criação de lombas para reduzir a velocidade e a reativação dos semáforos, depois da morte por atropelamento de uma jovem de 17 anos na terça-feira passada. Outra rapariga da mesma idade ficou ferida.

A estrada onde decorre a manifestação, que liga Vizela a Lousada, ficou cortada a partir das 14 horas, devido ao grupo que se juntou em frente à Escola Básica 2/3 de Lustosa. O Corpo de Intervenção da GNR está no local e o trânsito já está regularizado.