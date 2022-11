Dois feridos em três colisões na A42

Três colisões com seis viaturas ocorreram ao final da tarde desta terça-feira, na A42, no concelho de Lousada. De um dos acidentes resultaram dois feridos leves.

O primeiro acidente ocorreu pouco depois das 18 horas desta terça-feira, na União Das Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga, em Lousada, antes das portagens da A42, no sentido Porto/Lousada e envolveu duas viaturas. Depois desta colisão, mais duas ocorreram no mesmo local, envolvendo cada uma delas dois carros.

Na sequência da última colisão, duas pessoas sofreram ferimentos leves, tendo uma delas ficado encarcerada na viatura.

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Freamunde e Lousada, que mobilizaram para o local um total de 20 elementos, assim como pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. Foram depois transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local esteve a Brigada de Trânsito da GNR.