Dois feridos graves em choque frontal em Lousada

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência de uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros de passageiros, ocorrida na noite desta sexta-feira, na variante que liga os concelhos de Penafiel e Lousada.

O acidente aconteceu na variante à Estrada Nacional 106, na freguesia de Nespereira, no concelho de Lousada, quando as duas viaturas embateram frontalmente, deixando feridos com gravidade um homem e uma mulher, os condutores e únicos ocupantes das viaturas.

"À nossa chegada, uma das vítimas, o homem, estava encarcerado", relatou ao JN César Couto, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Lousada.

Os dois feridos foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Lousada - que mobilizaram para o local dez elementos, apoiados por quatro veículos - assim como pelas equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e do suporte imediato de vida de Santo Tirso. Foram depois transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A Brigada de Trânsito de Penafiel também foi acionada para o local.