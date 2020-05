Dois motociclistas feridos com gravidade em acidente em Lousada

Mónica Ferreira Hoje às 19:30 Facebook

Dois motociclistas ficaram feridos com gravidade na sequência de um acidente de viação, na tarde desta quinta-feira, na Serra de Campelos, em Sousela, no concelho de Lousada.

As vítimas, dois homens de 26 e 27 anos, ambos residentes no concelho de Lousada (um na freguesia de Macieira e outra na freguesia de Vilar de Torno e Alentém), sofreram traumatismos cranioencefálicos e várias fraturas.

Foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Lousada - que mobilizaram para o local duas viaturas e quatro elementos - e por uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa. Foram posteriormente transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Lousada esteve no local a tomar conta da ocorrência.