Duas primeiras mortes por Covid-19 em Lousada

O concelho de Lousada registou as primeiras duas mortes por Covid-19. Uma das vítimas seria uma mulher idosa, não havendo para já informação sobre a segunda. Ambos estavam em internamento hospitalar.

"Os números de hoje da Direção-Geral da Saúde relativamente a Lousada dão nota de um aumento do número de infetados e, segundo as entidades responsáveis, com a posterior confirmação da Delegação de Saúde, tivemos a notícia de duas mortes por Covid-19 no nosso concelho", informou o vereador da Saúde, Nélson Oliveira.

"Não podemos baixar a guarda, não podemos facilitar e não podemos achar que tudo está controlado. Os apelos das autoridades locais e nacionais são sérios e todos temos que ter muito cuidado", apela o autarca, deixando as condolências às famílias das vítimas.

Os dados da DGS de hoje dão conta de 144 infetados no município desde o início da pandemia. O concelho, que juntamente com Felgueiras teve um dos primeiros focos de contágio, tem também já vários casos de recuperação, entre os quais o de Casimiro Sousa, de 50 anos, o primeiro recuperado de Covid-19 em Portugal.