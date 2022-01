Empresa de portas e janelas cria 84 empregos em Lousada

Fernanda Pinto Hoje às 00:28 Facebook

Lousada aprova benefícios fiscais. Autarca diz que trabalho será remunerado "acima da média".

A Natwindo, S.A., empresa com capital maioritariamente francês que se dedica à produção de janelas e portas de elevado desempenho em madeira e madeira/alumínio, vai avançar com a construção de uma nova unidade de produção em Lousada. O investimento será de mais de 33 milhões de euros e está prevista a criação de 84 postos de trabalho, sobretudo emprego qualificado.

A Câmara e a Assembleia Municipal de Lousada já aprovaram um pacote de incentivos: o projeto vai beneficiar de uma redução de 88% do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para um período de cinco anos e de uma redução de 88% do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, benefícios fiscais previstos no Regulamento de Projetos de Interesse Municipal de Lousada.