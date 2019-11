Ferido ligeiro em colisão entre veículos de mercadorias na A42

Mónica Ferreira Ontem às 23:27 Facebook

Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um veículo ligeiro mercadorias que ocorreu em Lousada.

O acidente aconteceu às 21.30 horas, na A42, em Lousada, no sentido Paços de Ferreira/Felgueiras e obrigou ao corte da estrada e ao desvio do trânsito que seguia para Felgueiras, em direção à Lousada e a entrar, metros depois, no acesso a Felgueiras.

O ferido, o único ocupante da viatura ligeira, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, depois de ter sido assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Lousada que mobilizaram para o acidente três viaturas e dez elementos.