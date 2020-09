Há um surto de covid-19 no Hospital da Misericórdia de Lousada

Mónica Ferreira Hoje às 21:05 Facebook

Não se conhece ainda a dimensão, mas há um surto de covid-19 na Unidade de Cuidados Continuados Integrados do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Lousada.

Sem avançar com números e sem prestar esclarecimentos, a Misericórdia emitiu um comunicado onde dá nota de que foram testados todos os utentes e colaboradores da unidade hospitalar e que "os doentes se encontram com um quadro clínico estabilizado".

A Santa Casa da Misericórdia de Lousada, responsável pela gestão do hospital, informou ainda que se reuniu "com as entidades competentes para delinear um plano de ação para minimizar os impactos do surto identificado, estando a ser tomadas medidas adequadas e proporcionais à situação".