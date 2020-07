Homem de 74 anos morre em despiste após entrar em paragem cardiorrespiratória

Mónica Ferreira Hoje às 18:38 Facebook

Um homem de 74 anos morreu, na tarde desta quinta-feira, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória que sofreu quando seguia de carro, na Avenida de Paços, na freguesia de Torno, em Lousada.

Ao que o JN apurou, o automobilista entrou na EN 207, vindo de uma rua secundária. Não parou num sinal de paragem, tendo embatido contra o muro de uma habitação. Segundo relatos de entidades no local, o homem terá tido uma paragem cardiorrespiratória, que provocou o acidente.

"À nossa chegada, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Foi socorrida pelos bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas não conseguimos reverter a situação e o óbito foi declarado no local", relatou José Aires, comandante dos Bombeiros Voluntários de Lousada.

Na viatura seguia ainda a mulher, que sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local esteve a GNR de Lousada e uma equipa de psicólogos do INEM, a prestar apoio a alguns familiares do casal, que para ali se deslocaram após tomar conhecimento do acidente.