Homem ferido com gravidade ao cair de grua em Lousada

Um homem de 40 anos ficou ferido com gravidade ao cair de uma grua, na tarde desta segunda-feira, em Boim, no concelho de Lousada.

Ao que o JN apurou, o homem estava em cima de uma grua, a trabalhar na construção de uma habitação quando, cerca das 15.15 horas, caiu da estrutura, em circunstâncias que serão agora apuradas pelas autoridades.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Lousada e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e transportada, em estado grave, para o Hospital de São João, no Porto.

A GNR de Lousada e a Autoridade para as Condições do Trabalho estiveram no local e vão agora investigar o acidente.