Homem morre em acidente com máquina giratória em Lousada

Um homem com cerca de 50 anos morreu na tarde desta quarta-feira na sequência de um acidente de trabalho com uma máquina giratória, em Lustosa, no concelho de Lousada.

Ao que foi possível apurar, o homem estava a manobrar a máquina numas obras que estão a decorrer no campo de futebol de Lustosa quando, em circunstâncias ainda desconhecidas, embateu contra um muro, sofrendo ferimentos graves na cabeça.

Quando os Bombeiros Voluntários de Lousada e a equipa médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa chegaram ao local, o trabalhador já se encontrava cadáver.