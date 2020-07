Homem morre numa colisão em Lousada

Mónica Ferreira Hoje às 11:56 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos morreu na noite deste sábado, na sequência de uma colisão entre automóveis, ocorrido na EN 106, em Sousela, Lousada.

À chegada dos Bombeiros Voluntários de Lousada, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Foi assistida no local pela corporação e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

Além da vítima mortal, que residia na freguesia lousadense de Sousela, resultou ainda do acidente um ferido leve, que foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Freamunde - também mobilizados para o local - para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local do acidente esteve ainda uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) e uma equipa do INEM a prestar apoio psicológico aos familiares da vítima.