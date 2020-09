Hospital de Lousada encerra serviços devido a surto de covid-19

Mónica Ferreira Hoje às 15:59 Facebook

A Santa Casa da Misericórdia de Lousada encerrou os serviços do Hospital de Lousada, "mantendo apenas os serviços mínimos", devido a um surto de covid-19 identificado na unidade de Cuidados Continuados Integrados do hospital.

A decisão foi comunicada este sábado, em nota de imprensa, que dá conta ainda de que foram transferidos para a tipologia de convalescença da instituição Rovisco Pais, em Tocha, Cantanhede, 10 doentes que testaram negativo para o novo coronavírus.

Segundo a instituição, foi reestruturado e concluído o piso 2 da nova ala do Hospital de Lousada, para onde foram transferidos, na noite de sexta-feira, 17 doentes infetados que, segundo a Santa Casa, se encontram "estabilizados". A nova ala tem capacidade para 20 doentes com covid-19, tendo assim "duas reservas de vaga para os dois doentes que agudizaram e que se encontram no hospital de referência".

"Foram criados todos os circuitos e implementados procedimentos que garantem o isolamento total da área COVID-19 do restante hospital", assegura a Santa Casa.

A Santa Casa da Misericórdia informou ainda que "foi desencadeado um processo de desinfeção e limpeza por equipa especializada, foram revistos os circuitos esperando que em breve seja possível retomar toda a atividade clínica do hospital".

Recorde-se que além dos 19 doentes infetados, seis dos 14 profissionais da instituição testaram positivo para o coronavírus.