Hospital de Lousada reabre serviços após surto de covid-19

Mónica Ferreira Ontem às 23:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Hospital de Lousada vai retomar o seu funcionamento regular, depois de ter suspendido os serviços no passado sábado, após ter sido identificado um surto de covid-19, na Unidade de Cuidados Continuados Integrados.

Segundo a Santa Casa da Misericórdia de Lousada, responsável pela gestão do Hospital de Lousada, foram realizados testes a todos os colaboradores que exerceram atividade no hospital. "Dos 231 testes realizados, foi identificado mais um caso positivo de um colaborador da Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) que já se encontrava antecipadamente em isolamento profilático, comprovando uma vez mais que o vírus ficou restrito apenas a esta Unidade", afirmou a instituição.

Recorde-se que na semana passada um surto de covid-19 foi identificado na UCCI do hospital. Dos 29 utentes internados na unidade, 19 testaram positivo para o coronavírus assim como seis dos 14 profissionais da instituição. Na sexta-feira passada, os 10 utentes que testaram negativo foram transferidos para a instituição Rovisco Pais, em Tocha, Cantanhede.

Dezassete dos 19 doentes infetados foram transferidos para um dos pisos da nova ala do hospital. Segundo a Santa Casa, mantém-se o número de infetados, "não havendo alterações relevantes do seu quadro clínico". Dois deles mantêm-se internados "no hospital de referência".