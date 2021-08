Mónica Ferreira Ontem às 23:57 Facebook

Um incêndio numa habitação em Figueiras, Lousada, provocou, esta terça-feira à noite, queimaduras graves num dos moradores.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 22.30 e as chamas foram combatidas por elementos das corporações de Lousada e Freamunde.

O ferido foi assistido no local pelos Bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e transportado para o Hospital de São João, no Porto.

Para o local foi mobilizada uma patrulha da GNR de Lousada.