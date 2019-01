400 bebés nascidos em 2018 homenageados em Lousada

Fernanda Pinto Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Centenas de bebés são esperados, no domingo, no primeiro "Lousada Bebé Natal". A iniciativa, que vai decorrer a partir das 15.30 horas, no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca, visa homenagear os cerca de 400 bebés que nasceram, em 2018, no concelho de Lousada.

O número de nascimentos, diz Cristina Moreira, vice-presidente da Câmara, entidade responsável por este "ato simbólico", tem vindo a crescer, à semelhança do que aconteceu no país, e esta ação visa destacar a vitalidade demográfica do concelho, um dos mais jovens de Portugal.

"Pretendemos repetir esta iniciativa no próximo ano. Queremos que a população perceba que somos um concelho jovem", refere a também vereadora da Família. "Lousada é o concelho com maior percentagem de jovens entre os zero e os 29 anos em Portugal Continental", justificou.

O evento pretende ainda ser um incentivo à natalidade e chamar a importância para a necessidade de criação de medidas que a estimulem. Para ajudar as famílias a criar os seus filhos é preciso que "as empresas e o comércio olhem para as questões da maternidade e sejam amigos das famílias", defende.

Cristina Moreira lembra a máxima "para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira", para salientar que, em Lousada, existem "imensas políticas amigas das famílias, que vão dos impostos às respostas sociais" e "um movimento associativo forte, que dá apoio a nível cultural e desportivo".

"É importante que a maioria destas crianças continue no concelho para que Lousada continue a crescer e tenha um património humano que gere desenvolvimento económico e social. Um território sem crianças é um território sem futuro", sentencia.

No "Lousada Bebé Natal" cada criança recebe uma medalha e um diploma e haverá momentos musicais. "Muitos ainda não se inscreveram, mas podem fazê-lo amanhã ou no próprio dia e tenho a certeza que será um sucesso", conclui a vereadora da Família.