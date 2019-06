Autarca acusa Portgás de cobrar taxa ilegal de subsolo em Lousada

Fernanda Pinto Hoje às 13:20 Facebook

Os operadores de gás natural estão a cobrar taxas de ocupação do subsolo (TOS) aos consumidores de Lousada de forma "abusiva e ilegal", sustenta o presidente da Câmara.

O Município aprovou a aplicação da taxa, em 2016, no pressuposto de que "não seria repercutida nos consumidores", o que passou a acontecer em janeiro deste ano. A Assembleia Municipal já suspendeu a taxa mas a cobrança manteve-se. A Autarquia pondera avançar para tribunal para que os valores cobrados sejam devolvidos à população e às empresas.

Quando a Câmara aprovou a aplicação da taxa estava em vigor o artigo 85.º do Orçamento de Estado de 2017, "que previa que não fosse repercutida nos consumidores", sustenta Pedro Machado. Isso não aconteceu em 2017 e 2018, explica o presidente do Município. Nesse período, a Autarquia recebeu os 60 mil euros anuais previstos sem que os lousadenses vissem o valor incluído na fatura. Mas a taxa passou a ser cobrada no início de 2019. A Assembleia Municipal aprovou, em fevereiro, a sua suspensão e comunicou-o à REN/Portgás, ERSE e vários operadores.