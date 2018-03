Bombeiros encontraram saia e chinelos de mulher desaparecida junto a ribeiro

Roberto Bessa Moreira Ontem às 23:25 Facebook

Uma idosa de Macieira, em Lousada, está desaparecida desde a tarde de domingo. O alerta foi dado pela filha da mulher, de 82 anos. A saia e os chinelos usados pela mulher foram encontrados junto ao ribeiro que atravessa aquela localidade

Os militares da GNR e os voluntários dos Bombeiros de Lousada chamados mas não conseguiram localizar a octogenária. As buscas continuam durante o dia de segunda-feira, já com a presença de mergulhadores e da brigada cinotécnica da GNR.

Foi pelas 14.30 horas que a idosa saiu de casa sozinha. Não foi a primeira vez que o fez e, também por esse motivo, é que a filha alertou as autoridades cerca de três horas depois.

Nessa altura, Bombeiros e GNR de Lousada mobilizaram meios para o local e iniciaram-se as buscas por entre os caminhos e matas existentes nas redondezas da habitação da octogenária.

O esforço alongou-se até às 20 horas sem que a mulher de 82 anos fosse encontrada. Contudo, os operacionais colocados no terreno identificaram, já perto do ribeiro, a saia e os chinelos usados pela idosa quando esta saiu de casa.

Já sem condições de visibilidade, as buscas foram suspensas e o seu recomeço marcado para as 8:00 horas de hoje. A essa hora, os meios serão reforçados com mergulhadores, o que permitirá alargar o raio da operação ao leito do ribeiro. Também a brigada cinotécnica, constituída por cães treinados na identificação de vítimas, será chamada a participar nas buscas.