Cinco feridos, um com gravidade, em violenta colisão em Lousada

Uma violenta colisão entre duas viaturas na tarde deste sábado em Torno, Lousada, provocou cinco feridos, um dos quais com gravidade.

O alerta para o acidente que ocorreu na EN 207.2, que liga Caíde de Rei, em Lousada, à freguesia de Longra, do concelho de Felgueiras, foi dado pelas 17.31 horas.

Quando os Bombeiros chegaram ao local, depararam-se com cinco feridos, um dos quais com gravidade. Foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Lousada - que mobilizaram para o local seis viaturas e 15 elementos - e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa e transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Lousada esteve no local do acidente, que obrigou ao corte da estrada nos dois sentidos durante mais de uma hora e meia.