Colisão entre ligeiro e pesado faz um morto na EN106

António Orlando Hoje às 16:44, atualizado às 19:02 Facebook

Twitter

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, na variante de acesso à EN106, depois da saída para Lousada, provocou, esta segunda-feira à tarde, um morto.

A vítima mortal, Alberto Fausto Morgado, 78 anos, natural de Penafiel, conduzia um Fiat Marea que entrou em despiste ao "sair de uma curva".

O condutor do veículo pesado, Nuno Nunes, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Chegados ao local, os bombeiros encontram o automobilista encarcerado e em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, o óbito acabaria por der declarado no local pela equipa da Viatura Medica de Emergência (VMER) do Vale do Sousa.

"A carrinha atravessou a faixa de rodagem e enfaixou-se na lateral do camião que seguia em direção a Penafiel. A pancada foi de tal ordem violenta que o rodado traseiro do pesado saltou fora da carroçaria", indicou ao JN fonte dos bombeiros de Lousada.

O acidente ocorreu cerca das 14.45 horas na localidade de Ordem, em Lousada. No local, estiveram 14 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros de Lousada, VMER e Unidade de Trânsito da GNR.