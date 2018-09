Despiste mata motociclista em Lousada

Mónica Ferreira e Roberto Bessa Moreira Hoje às 01:35 Facebook

Um motociclista de 36 anos morreu ao fim da noite desta quarta-feira na sequência de um despiste, em Silvares, no concelho de Lousada.

O acidente aconteceu perto das 23.30 horas, na estrada que liga a saída da A42, na freguesia de Alvarenga, e o Complexo Desportivo de Lousada.

Ao que tudo indica, o condutor do motociclo, um homem de 36 anos residente no concelho de Lousada, entrou em despiste, acabando por embater num poste elétrico.

Foi depois encontrado na via por uma testemunha que alertou os bombeiros.

Apesar dos esforços dos Bombeiros Voluntários de Lousada e da VMER do Vale do Sousa, o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.