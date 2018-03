Encontrado em ribeiro corpo de idosa desaparecida em Lousada

Hoje às 11:33 Facebook

Foi encontrada sem vida a idosa que estava desaparecida desde domingo à tarde, em Macieira, Lousada. A mulher de 82 anos foi localizada no leito de um ribeiro, a cerca de 500 metros de casa.

O corpo foi encontrado cerca das oito horas desta segunda-feira, meia hora depois de terem recomeçado as buscas pela mulher, que contaram com mergulhadores e com a brigada cinotécnica da GNR, constituída por cães treinados na identificação de vítimas.

"As buscas recomeçaram pelas oito horas e cerca de 30, 40 minutos depois a vítima foi encontrada. Estava no leito do rio, numa parte em que a profundidade da água é de apenas 30 a 40 centímetros", descreveu Roberto Costa, comandante dos Bombeiros Voluntários de Lousada.

O mesmo responsável acrescentou que o corpo foi localizado a "cerca de 500 metros" da habitação de onde a octogenária saiu na tarde de domingo. "Quando foi encontrada, já estava sem vida e nada havia a fazer. O corpo foi levado para o Instituto Medicina Legal de Penafiel", finalizou.

Como já havia feito antes, a vítima saiu sozinha de casa, pelas 14.30 horas de domingo. A filha alertou as autoridades cerca de três horas depois. Bombeiros e GNR de Lousada mobilizaram meios para o local e iniciaram as buscas nos caminhos e matas das redondezas da habitação da octogenária. O esforço alongou-se até às 20 horas de domingo sem que a mulher de 82 anos fosse encontrada, tendo os operacionais identificado, já perto do ribeiro, a saia e os chinelos usados pela idosa.