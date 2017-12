Homem de 56 anos morreu engasgado quando estava a jantar

R. B. M. Ontem às 21:46, atualizado hoje às 00:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 56 anos, morreu, na noite desta terça-feira, quando estava a jantar em casa, situada em S. Miguel, Lousada.

José da Rocha Ferreira, que já estava doente, engasgou-se com um pedaço de comida e o seu óbito foi declarado no local. "Encontrámos a vítima na cozinha e em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação até à chegada da equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e foi o médico do INEM quem declarou o óbito", recorda o comandante dos Bombeiros Voluntários de Lousada, Roberto Costa.

O corpo de José da Rocha Ferreira foi levado para o Instituto de Medicina Legal e Forense, onde foi sujeito a autópsia. Estará esta quinta-feira em câmara-ardente na Capela de S. Miguel, de onde partirá, pelas 16 horas, para a Igreja da mesma localidade para que se realize o funeral.