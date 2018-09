Mónica Ferreira Hoje às 22:21 Facebook

Twitter

Um homem com cerca de 70 anos ficou ferido com gravidade num despiste de trator, em Lousada.

O acidente aconteceu perto das 20.30 horas desta terça-feira, na freguesia de Meinedo, no concelho de Lousada.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Lousada e pela VMER do Hospital do Vale do Sousa e depois transportado, em estado grave, para o Hospital de São João, no Porto.