Violento choque frontal faz três feridos em Lousada

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um violento acidente de viação, ocorrido na manhã deste sábado, na variante à EN 106, em Lousada.

O alerta foi dado pelas 9.50 horas para uma colisão entre um ligeiro de mercadorias e um ligeiro de passageiros, na variante que liga os concelhos de Penafiel e Lousada, na zona de Lodares.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram no carro uma jovem de 16 anos, encarcerada, que tiveram que retirar o interior da viatura. Sofreu ferimentos graves.

Do acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros, dois rapazes, de 26 e 19 anos.

Os feridos foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Lousada, que mobilizaram para o local 12 elementos e quatro veículos, e pela VMER do Vale do Sousa e transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

O acidente obrigou ao corte da estrada, nos dois sentidos, durante mais de duas horas.

A GNR de Lousada esteve no local a tomar conta da ocorrência.