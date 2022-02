Lousada dá nova vida a bicicletas para oferecer a alunos

Projeto "2 Rodas solidárias" vai na terceira edição e já entregou 60 bicicletas no concelho. Desta vez foram 22.

O David nunca teve uma bicicleta, mas a partir de agora já vai puder partilhar com os amigos as aventuras em cima das duas rodas. O menino de quatro anos foi um dos 22 alunos do concelho de Lousada que ontem ganhou uma bicicleta, no âmbito do "2 Rodas Solidárias", um projeto promovido pela autarquia, em parceria com a "Oficina do Empenado", de Penafiel.

"É a primeira bicicleta que tenho, estou muito contente", contou David Luís, já em cima do seu veículo, ansioso por começar a dar ao pedal. O entusiasmo do pequeno foi confirmado pela mãe, Laurinda Magalhães, que vê esta iniciativa como "uma mais-valia" .

Os gémeos Sara e Dinis Pinheiro têm 13 anos e apesar de já terem bicicleta, estas tornaram-se pequenas demais. "Sempre gostei de andar de bicicleta", referiu Sara, satisfeita por receber uma bicicleta preta, de adulto, que a vai acompanhar "vários anos". "Agora já é possível juntar-nos a amigos para ir andar de bicicleta", acrescentou Dinis.

A iniciativa "2 Rodas Solidárias" vai na terceira edição e começou com o projeto "Escola a pedalar", através do qual a "Oficina do Empenado" se desloca às escolas para ensinar os alunos a andar de bicicleta. "Mas depois percebemos que havia muitos meninos que não tinham bicicleta em casa e decidimos avançar com este projeto", contou Sofia Gaspar, da oficina que funciona em Penafiel.

Assim, em colaboração com a autarquia, começaram a pedir às pessoas que entregassem bicicletas já não usadas. "São restauradas e distribuídas às crianças mais carenciadas, com a ajuda da ação social do município", explicou. .

Em cerca de um ano e meio, já foram entregues mais de 60 bicicletas a alunos do concelho com idades entre os quatro e os 15 anos. "É uma iniciativa de sucesso, que reúne boas vontades e que fica praticamente gratuito para o município", referiu o vereador.