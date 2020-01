Lousada recebe novo prémio internacional na área do Ambiente

Fernanda Pinto Hoje às 19:23 Facebook

Depois de ter recebido, em novembro do ano passado, no Comité das Regiões, em Bruxelas, uma distinção ambiental a nível europeu na área da sustentabilidade - o prémio Ação Transformativa do Ano 2019 que deu como exemplo de boas práticas o concelho por "usar a educação ambiental para ligar a população ao seu território enquanto promove práticas ambientais" - a Câmara de Lousada foi novamente premiada a nível internacional pelo trabalho desenvolvido em termos ambientais.

Segundo a autarquia, o vereador do Ambiente e Natureza, Manuel Nunes, recebeu, hoje, no Edifício UNESCO, em Paris, o "International Idealkent Special Award", uma distinção que visa "apoiar projetos de planeamento multidimensional que integram a proteção ambiental com as dimensões social e urbana, designadamente no âmbito da arquitetura, urbanismo, mobilidade e participação pública".

O prémio é atribuído anualmente pelo Instituto de Estudos Urbanos, sediado em Ankara, na Turquia, em colaboração com a COJEP Internacional, que é membro do Conselho Económico e Social das Nações Unidas com assento nas discussões participativas da UNESCO e da Conferência das Organizações Internacionais Não Governamentais, do conselho da Europa, refere a autarquia.

"Esta distinção é uma vez mais dirigida para o trabalho que estamos a fazer ao nível ambiental no concelho de Lousada e com repercussões na região e no país. Uma vez mais, obrigado a todos os lousadenses que se têm empenhado e apoiado este caminho", escreveu Pedro Machado, autarca lousadense, nas redes sociais.