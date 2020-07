Mãe e filho de Lousada morrem em despiste de carro durante as férias

Mónica Ferreira Hoje às 11:35 Facebook

Mãe e filho, de Cristelos, Lousada, perderam a vida num acidente de viação ocorrido em Portalegre, na madrugada de segunda-feira.

Maria de Fátima Barbosa, de 59 anos e o filho Celso Marques, de 17 anos, foram as vítimas mortais de um despiste, ocorrido na madrugada de segunda-feira, na zona de Monforte, Portalegre. No carro seguiam ainda o marido de Fátima e uma outra mulher, familiar do casal, que sofreram ferimentos graves.

O acidente aconteceu à 1.40 horas da madrugada de segunda-feira, no IP2, no sentido Estremoz-Monforte, quando o carro entrou em despiste e embateu contra os "rails" de proteção.

Com a violência do embate, Maria de Fátima Barbosa e o filho Celso Marques sofreram ferimentos graves. Foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Monforte e de Estremoz, pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora e pela ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz, nas não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram no local.

O marido da senhora e pai do jovem, um homem de 57 anos, sofreu ferimentos graves, assim como um familiar que seguia no carro, uma mulher de 61 anos. Foram assistidos no local e transportados para o Hospital de Portalegre. Entretanto, o homem já teve alta e a mulher foi transferida para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Ao que o JN apurou, a família residia na freguesia de Cristelos, em Lousada e estava de férias na região de Portalegre. Celso Marques era estudante na Escola Secundária de Lousada e a mãe trabalhava nas limpezas.

Os funerais de mãe e filho realizam-se esta quarta-feira, dia 29 de julho, pelas 11 horas, na Casa Mortuária de Cristelos, onde serão celebradas as cerimónias religiosas, reservadas à família. Depois, seguem para crematório.